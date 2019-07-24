Вперед в прошлое

Здравствуйте! Меня зовут Алла Жарикова. На фото мои родители Андрей и Екатерина Жариковы. В 8-м классе они сели за одну парту, и так и пошли рядом по жизни.

В 1939 году окончили школу и поженились. А потом была война. Отец был ранен, контужен, но выжил. Окончил две академии, руководил научной группой на атомном полигоне, ушел в запас в звании полковника, стал заниматься литературой. Член Союза писателей СССР, Союза журналистов, лауреат премий А. Фадеева, П. Васильева, К. Симонова, автор более 30 книг, в основном для детей.

Фото 1964 года Фото: Из личного архива Аллы Жариковой

Жена была его музой, корректором и секретарем-машинисткой. В 1990-е папино военно-патриотическое творчество стало невостребованным. Это нанесло удар по его здоровью, и в 2005 году его не стало. Его верная подруга Екатерина Васильевна ушла из жизни в 2015-м. Она всего три дня не дожила до 75-летней годовщины их свадьбы.

ЧТОБЫ ПОУЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ НУЖНО:

1. Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

2. Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

3. Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.