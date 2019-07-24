Ученый-генетик объяснила существование патологических лжецов

Американские и швейцарские ученые провели эксперимент, в результате которого выяснили, что самые честные люди живут в Великобритании и Швейцарии. В разных городах мира они оставляли кошельки с деньгами и контактами владельца и ждали, вернут ли очевидцы «потерю». Россияне оказались в середине рейтинга.

Корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы» заинтересовались, честность как черта характера заложена в человеке генетически или воспитывается?

Заведующая лабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, кандидат биологических наук Анна Кудрявцева сообщила, что на существующем уровне развития науки нельзя дать точный ответ, присутствует ли в честности вклад генетики.

— Для большинства людей не секрет, что есть дети, которые рождаются со словами неправды на устах. Патологические вруны. Как это объяснить влиянием социума? Они еще не развились в обществе. Все варианты разных черт находят себе нишу в природе. Формируется характер генетически или социумом? Невозможно применить генетику, это нелинейные связи.

С моей точки зрения, класс генетического компонента большой — это не обязательно наследственность. Важно, как гены реализуются. Существуют определенные психотипы, но говорить о том, что на характер человека влияют знаки зодиака, я бы не стала, — отметила ученый.

Общественный деятель, бренд-директор компании «Семейные закрома» Константин Крохмаль считает, что ложь — это выгода, просто так никто обманывать не будет.

— Отчет ученых интересный — у восточных стран обман перетрансформировался в хитрость — они завышают цены, чтобы можно было торговаться. Почему нельзя врать? Можно сразу попасться.

По словам общественника, в Швейцарии и Великобритании частная собственность очень уважается, а в России такая находка воспринимается как подарок судьбы.

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