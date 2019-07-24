Глава Харькова назвал Саакашвили «некультурным» и «немного дурковатым»
• 18:06 • 24 июля 2019
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Заявление было сделано в ответ на высказывание одного из представителей партии Михаила Саакашвили
Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=kgQDUja70TE)
Глава Харькова Геннадий Кернес нелицеприятно высказался в адрес Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Depo Харьков».
Геннадий Кернес назвал экс-президента Грузии «некультурным» и «немного дурковатым» человеком. Заявление было сделано в ответ на высказывание одного из представителей партии Михаила Саакашвили о стоимости лавок в городских парках. По его мнению, цена является слишком завышенной.
Глава Харькова лично попросил представителя Михаила Саакашвили передать все, что он думает о руководителе партии.
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