Названы самые эффективные депутаты Госдумы
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов стали самыми эффективными депутатами Госдумы в 2019 году.
Авторами рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» являются политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Он составлен по четырем базовым параметрам: народный рейтинг, рейтинг активности, медиарейтинг, экспертный рейтинг.
Результаты объявили на пресс-конференции. В первую десятку также вошли Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Петр Толстой, Виталий Милонов, Леонид Слуцкий. По словам Алексея Мартынова, первые двадцать человек не меняются.
Политолог сообщил, что в этом созыве Госдумы наблюдается большая текучка. Некоторые депутаты ушли, а многие перешли на другую работу в исполнительную власть, передает РИА Новости.
Алексей Мартынов отметил, что депутат Сергей Гаврилов вошел в рейтинг на фоне ситуации во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, что привело к напряженности в отношениях России и Грузии.
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