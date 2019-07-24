Можно ли получить компенсацию за утечку личных данных
В России может появиться единая база данных, в которой будет отражена основная информация о гражданине. С таким предложением выступили в Правительстве России. Кто будет отвечать за безопасность информации, чтобы злоумышленники не смогли ее использовать, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».
Можно ли получить компенсацию за утечку ваших личных данных
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что в этом вопросе можно опираться на опыт других стран.
— В США есть карта соцстрахования, к номеру привязывается ряд параметров, в частности, кредитная история и социальные пособия. Защита такой информации особенная, но несколько раз китайцы воровали информацию. В России сбором информации занимаются агрегаторы, она хранится в базах МВД или финансовых организациях и «сливается» через IT-специалистов.
На вопрос о том, можно ли отсудить компенсацию за обнародование данных, эксперт ответил утвердительно, но только в случае, когда было доказано, откуда именно произошла утечка.
— Виновные отвечали не раз. В ряде стран из-за крупных утечек выплачивал штрафы Facebook. Сейчас из-за отсутствия конкретных ответственных лиц (многие имеют доступ к базам) вы не сможете отследить утечку. Если через один орган «утекает» информация, то он несет ответственность, — отметил эксперт.
По его словам, не стоит забывать, что много информации о себе человек предоставляет в соцсетях:
— Это определенная плата за коммуникации и приложения — доступ определенных лиц, вы уже находитесь в Big Data. Вы и так предоставляете информацию, вопрос в ее защите.
Абзалов уточнил, что есть два способа избежать «слива» информации:
— Или обеспечивать защиту на государственном уровне, или обеспечить максимальную публичность — все знают ваши транзакции и прочие данные.
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