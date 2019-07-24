Можно ли получить компенсацию за утечку личных данных

В России может появиться единая база данных, в которой будет отражена основная информация о гражданине. С таким предложением выступили в Правительстве России. Кто будет отвечать за безопасность информации, чтобы злоумышленники не смогли ее использовать, разбирались корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что в этом вопросе можно опираться на опыт других стран.

— В США есть карта соцстрахования, к номеру привязывается ряд параметров, в частности, кредитная история и социальные пособия. Защита такой информации особенная, но несколько раз китайцы воровали информацию. В России сбором информации занимаются агрегаторы, она хранится в базах МВД или финансовых организациях и «сливается» через IT-специалистов.

На вопрос о том, можно ли отсудить компенсацию за обнародование данных, эксперт ответил утвердительно, но только в случае, когда было доказано, откуда именно произошла утечка.

— Виновные отвечали не раз. В ряде стран из-за крупных утечек выплачивал штрафы Facebook. Сейчас из-за отсутствия конкретных ответственных лиц (многие имеют доступ к базам) вы не сможете отследить утечку. Если через один орган «утекает» информация, то он несет ответственность, — отметил эксперт.

По его словам, не стоит забывать, что много информации о себе человек предоставляет в соцсетях:

— Это определенная плата за коммуникации и приложения — доступ определенных лиц, вы уже находитесь в Big Data. Вы и так предоставляете информацию, вопрос в ее защите.

Абзалов уточнил, что есть два способа избежать «слива» информации:

— Или обеспечивать защиту на государственном уровне, или обеспечить максимальную публичность — все знают ваши транзакции и прочие данные.

Читайте также: ФБР незаконно воспользовалось личными данными миллионов жителей США