Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу
Арестованного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила его супруга.
По ее словам, информацию о переводе супруга в больницу она узнала от правозащитников. Супруга считает, что это делается без согласия мужа. Решение о госпитализации приняли гражданские врачи, которые поставили экс-главе Серпуховского района Подмосковья диагноз «депрессивное расстройство».
— Могу предположить, что таким образом ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что довели человека до такого состояния, — рассказала Юлия Шестун.
Напомним, что Александр Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Затем его действия переквалифицировали на особо крупное мошенничество, легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконную предпринимательскую деятельность.
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