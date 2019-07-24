Поклонская рассказала, как сделать Россию «модной» для путешествий
• 19:22 • 24 июля 2019
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Наталья Поклонская рассказала о необходимости выпускать красивые передачи о России
Фото: https://twitter.com/poklonskayanv
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила сделать Россию «модной» для путешествий детей внутри страны.
По ее словам, для этого необходимо выпускать красивые передачи о России. У детей есть желание ездить по стране, и стоит предоставить им эту возможность.
— Нашим детям нужно показать, что здесь круче всего, модно, классно, круто находиться, — цитирует Наталью Поклонскую агентство городских новостей «Москва».
Спикер отметила, что для достижения этой цели должны работать все.
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