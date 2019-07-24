Кинолог рассказал, каким собакам нужно дистанционное управление

Специалисты в Израиле разработали пульт управления собакой с помощью вибрации. В комплект входят жилет и пульт дистанционного управления. Комбинация и сила вибрации сообщают питомцу определенную команду. Не превратит ли это устройство собаку в игрушку и каким собакам нужен такой жилет?

Педагог, руководитель проекта «Кинологический центр «Школа Орлова» Виталий Орлов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сообщил, что похожий опыт дрессировки животных уже был 50 лет назад:

— Я учу людей строить правильные отношения со своими подопечными. В основе лежит желание дружить. В 70-е годы советские специалисты экспериментировали с электрическим ошейником, сейчас тоже есть тренеры, которые играют на ошейнике, как на флейте, не давая электроразряда. Работа в режиме вибрации позволяет собаке дистанционно понимать задачи. Если вы накажете собаку, она не будет выполнять задания. Начинается и заканчивается все с мотивации, — отметил Орлов.

Он подчеркнул, что жилет изобретен для профессиональной работы в спецслужбах:

— Чтобы животное без звука и визуального контакта могло взаимодействовать со своим проводником и задерживать террористов, спасать людей. Это не работает так примитивно: надел жилет на собаку — она умная, снял — глупая. Если человек не понимает, как строится воспитание его питомца, ему такой жилет покупать не стоит, — подытожил специалист.

Адвокат коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», зоозащитник Марианна Комаровская:

— Изобретение было призвано быть гуманным способом тренировки, но сделали его, чтобы глухонемые люди могли бы взаимодействовать с животными, для охранных и поисковых собак. Само по себе изобретение имеет благую цель. Но превращать его в манипуляцию, превращать собаку в игрушку — это негуманно. Любое изобретение хорошее может быть использовано во вред. Сознание человека должно быть зрелым. Когда вы заводите детей, вы же не говорите, что у вас нет времени на их воспитание, — сообщила кинолог.

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