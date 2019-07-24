Путин поздравил с назначением нового премьер-министра Великобритании
Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
— Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах, — приводит слова президента России пресс-служба Кремля.
Владимир Путин пожелал Борису Джонсону удачи на новом посту.
Напомним, что Борис Джонсон 24 июля сменил на посту главы правительства Великобритании Терезу Мэй. В своей прощальной речи она едва сдерживала слезы, поблагодарила британский народ за поддержку и пожелала успехов своему преемнику.
Борис Джонсон официально вступил в должность. В ближайшее время он начнет формировать свой кабинет. Перед его назначением несколько британских министров подали в отставку.
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