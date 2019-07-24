ТНТ раскрыл главные премьеры нового сезона

Новый сезон начнется на канале уже 16 августа. Но «прокачка» интереса началась, конечно, заранее. Итак, нас ожидает пять (!) суперпремьер и еще много-много разного и очень интересного.

К числу суперпремьер относятся, в первую очередь, «Жуки». Этот 16-серийный ситком уже сейчас претендует на звание нового суперхита телеканала ТНТ.

Жуки — это название деревни. В эту глухую деревушку отправляются на службу трое ребят — Никита, Дэн и Артемий. Они разработали уникальное приложение для смартфонов, готовы были его продать, но многомиллионная сделка сорвалась, поскольку им пришло время отправляться в армию. Хоп — и «вы слышите, грохочут сапоги». Выбрав альтернативную службу, они оказались в Жуках, решив, что там и довершат работу над своим проектом. Но не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже Интернета…

В ролях: Максим Галашкин, Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин.

«Триада» презентуется как «аморальная комедия». Ее герой Толик не может завести ребенка и подумывает уйти от жены к любовнице. Друг дает ему циничный совет: надо переспать с третьей женщиной. Если после этого не будет никаких угрызений совести, можно смело расставаться с женой. Но проходит незначительное время, и эта «случайная связь» объявляет, что беременна. За ней следом показывает положительный тест на беременность любовница Толика. А за ними и… жена.

В ролях: Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Анастасия Калашникова, Лаура Пицхелаури, Александр Пташенчук.

«Полярный-17», комедийный сериал про бывшего авторитета из 90-х.

Бывший бандит Витя Мясник забывает пароль от счета, на котором хранится общак, и дает деру. Судьба заносит его в северный городок Полярный-17, где будто по-прежнему царят его родные лихие 90-е.

В ролях: Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Владимир Епифанцев, Екатерина Шпица, Виктор Бычков.

О «Плане Б» — романтическом реалити-шоу, которое изменит жизнь Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова — мы уже писали. Оля будет искать жену для Тимура, Тимур — мужа для Оли. На этапе кастинга Оля выберет 8 девушек для Тимура, а Тимур — 8 мужчин для Ольги. Ну а там… Как дело пойдет.

Кроме того, нас ждет «Женский Stand Up».

Обещано новое, острое и смешное шоу. Его «фишка» — женская откровенность участниц. Надеемся, так и будет, это же ТНТ!

Не собирается сбавлять обороты и шоу Comedy Club. Каждую пятницу ровно в 21:00 телезрители могут посмотреть это комедийное шоу России с 14-летней историей. Обещают, что не померкнет и Comedy Woman. Впрочем, как могут перестать блистать Марина Федункив, Екатерина Варнава, Наденька Сысоева, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян, неподражаемый Александр Гудков, Олег Верещагин и другие?

Из ближайших премьер: новые сезоны шоу «Танцы», «Открытый микрофон», StandUp и развлекательные проекты из слота 21:00.

«Открытый микрофон» будет в эфире с 16 августа и каждую пятницу в 22:00. Его основа — молодые и пока никому не известные стендап-комики. Они будут бороться за возможность попасть в команду одного из наставников. Главный приз — 3 миллиона рублей. Вместо Тимура Каргинова новым наставником станет Нурлан Сабуров.

«Танцы» — на экранах с 24 августа и каждую субботу в 21:00. Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова продолжат поиск лучших танцоров. Кастинг шоу в этом году вернется во Владивосток и впервые пройдет в Хабаровске, Минске и Казани. В жюри появятся Иван Дорн, Елена Темникова, Ксения Бородина, Ольга Бузова и Юлия Ахмедова. Ну а с 1 сентября и каждое воскресенье в 22:00 вас будет рад приветствовать StandUp. Его участниками станут люди — открытия фестиваля в Санкт-Петербурге. Их отбор — таланты-то съехались со всех концов России — длился три дня! В эфире будет два спецвыпуска, посвященных фестивалю, — 18 и 25 августа, а с 1 сентября регулярные выпуски нового сезона.

Лучшие развлекательные шоу ТНТ с понедельника по четверг, с 26 августа в 21:00. Напомним, что канал два года назад отказался от западного контента в пользу собственных развлекательных шоу. Так был сформирован один из самых популярных телеслотов на российском ТВ.

Понедельник — «Где логика?»: это первое интеллектуальное шоу от Comedy Club Production, в котором известные люди показывают умение мыслить и находить логические связи между тем, что происходит вокруг.

Вторник — «Импровизация»: шоу, в котором все развивается на наших глазах, ведет которое Павел Воля, а помогают ему Шастун, Попов, Позов и Матвиенко. Ну и плюс звездный гость каждый раз, разумеется.

Среда — «Однажды в России»: представители всех мыслимых и немыслимых профессий, жители России от 0 до 150 лет, напомнят зрителям ТНТ, что мы живем в самой прекрасной стране на свете.

Четверг — «Студия Союз». Звезды шоу-бизнеса погружаются в мир изощренной русской эстрады, и только самоирония поможет им выстоять в этой схватке.

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