Лекции для родственников пациентов центра патологии речи пройдут в Москве 25 июля
В четверг, 25 июля, на базе центра патологии речи и нейрореабилитации в Москве будет организована школа «Если ваш близкий болен: разговор с психологом», рассчитанная на родственников пациентов.
В ходе мероприятия специалисты расскажут о том, как правильно общаться с родственниками, утратившими речь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
— Близкие пациентов с нарушением когнитивной сферы часто не могут выработать правильное отношение к человеку, который утратил речь и перестал общаться, как раньше. Мы помогаем не только нашим пациентам, но и их семьям, которые становятся нашими партнерами в лечебном процессе, — рассказал главный врач центра Роман Черемин.
Посетители мероприятия смогут прослушать лекции ведущих психологов, а также получить индивидуальную консультацию. Гости смогут уточнить важные аспекты в общении с родственниками.
Для посещения мероприятия необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не требуется, передает РИАМО.
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