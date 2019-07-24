Диетолог назвала продукты, которые помогут пробудиться и побороть усталость

Руководитель управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала, что листья салата с горьким привкусом помогают снять усталость. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще продукты питания обладают похожими свойствами.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказала, что чувствовать себя бодрее помогут яблоки, цитрусовые, а также овощи и фрукты зеленого цвета.

— Действительно, отчасти они помогут проснуться. Но не думайте, что пробуждение придет сразу. Листья салата и другие зеленые продукты содержат большое количество хлорофилла. Он наполняет кровь кислородом и улучшает кровообращение, — отметила Соломатина.

По словам эксперта, бактерии, содержащиеся в этих продуктах, выводят из организма излишки холестерина и, соответственно, позволяют чувствовать себя лучше. Диетолог также отметила, что побороть усталость помогут не только фрукты, овощи или салат.

Натуральный йогурт

Молочные продукты содержат живые бактерии, которые улучшают микрофлору кишечника. В связи с этим организм просыпается и начинает активно работать.



Рыба

В рыбе содержатся необходимые каждому человеку фосфор и омега-3. Если речь идет о рыбе из холодных вод, то ее кислоты, попадая в организм, препятствуют отложению холестерина и убирают лишние токсины.



Яйца

Белок усваивается на 95 процентов, ведь почти все в нашем организме состоит именно из него. В желтке же содержится холин, предшественником которого является ацетилхолин. От него и зависят активность и работоспособность.



Зеленый чай

В зеленом чае содержатся кофеин, как и в кофе, и катехины, которые защищают мозг от утомления. Этот напиток не только позволяет взбодриться, но и тонизирует.

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