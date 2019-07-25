Кровать Стаса Михайлова оценили в стоимость квартиры
Архитектор и дизайнер Сергей Сапонов оценил возможную стоимость роскошного коттеджа и мебели певца Стаса Михайлова.
По словам Сапонова, одна лишь кровать в доме артиста стоит в районе 2,3 миллиона рублей — за такие деньги можно приобрести квартиру. Письменный стол оценен в 1,1 миллиона, журнальный столик — 840 тысяч, диван в гостиной — 3,5 миллиона рублей. Подсвечники на обеденном столе, по мнению эксперта, стоят по 800 тысяч рублей каждый.
При этом Сапонов указал, что модели мебели морально устарели, из этого эксперт сделал вывод, что они были приобретены со значительно уценкой либо давно, пишет портал «Дни.ру».
Ранее певец Стас Михайлов пожаловался на своих коллег: месяц назад он отметил 50-летие и в соцсетях заявил, что «немногие могли найти искренние слова».
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