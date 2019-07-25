Татьяна Васильева попала в базу данных «Миротворца»
Народная артистка России Татьяна Васильева попала в украинскую базу данных «Миротворец», в которую вносят «изменников родины» и «врагов Украины».
Скриншот, подтверждающий факт внесения Васильевой в базу данных «Миротворца», выложил в своем Instagram коллега актрисы Стас Садальский. При этом актер заявил, что ему стыдно за принявших такое решение, поскольку они «как только сменится власть, тут же перекрасятся в другие цвета».
Ранее российский телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Журналист якобы сознательно нарушил государственную границу Украины с целью «проникновения» в Крым. Также его обвинили в российской пропаганде против Украины.
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