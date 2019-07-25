Гроза и сильный ветер ждут москвичей 25 июля
• 06:22 • 25 июля 2019
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Атмосферные фронты принесут в столицу осадки
Фото: Алиса Павлова, "Вечерняя Москва"
В четверг, 25 июля, погоду в столичном регионе по-прежнему определяют атмосферные фронты — в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и гроза.
Температура воздуха поднимется до 25 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров.
Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее сообщалось, что благодаря новой системе точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое.
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