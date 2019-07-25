Возбуждено уголовное дело по факту разбоя с ущербом в Люблине
Возбуждено уголовное дело после разбойного нападения на мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
— Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), — отмечается в сообщении.
Сообщение о разбойном нападении на улице Совхозной, 12, поступило в УВД 23 июля текущего года. К сотрудникам обратился неработающий мужчина 1976 года рождения. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 29 мая 2019 года двое неизвестных похитили у мужчины сумку с денежными средствами в размере 100 тысяч 150 долларов. В ходе инцидента пострадавший получил удары электрошокером. Также ему были нанесены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Двое неизвестных затолкали мужчину в багажник иномарки и похитили в Москве