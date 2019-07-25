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Милонов осудил современные школы за пропаганду «нравственной пустоты»

Ростислав Зубков
• 10:13 • 25 июля 2019
По мнению парламентария, если продолжить прививать детям неверные ценности, они не только будут восприниматься неправильно, но и со временем вообще перестанут иметь вес
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По мнению парламентария, если продолжить прививать детям неверные ценности, они не только будут восприниматься неправильно, но и со временем вообще перестанут иметь вес
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала А поговорить?

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал школы за пропаганду «нравственной пустоты» и потребовал вернуться к правильным идеологическим ориентирам.

По мнению парламентария, если продолжить прививать детям неверные ценности, они не только будут восприниматься неправильно, но и со временем вообще перестанут иметь вес.

— Люди не будут понимать, зачем это нужно, — предупредил Милонов.

Он также подчеркнул, что результатом отсутствия у молодых людей моральных ориентиров стало пристрастие к курению электронных сигарет.

— Ибо человек, который ходит с вейпом, явно не соответствует образу нормального человека. И чтобы вот этих «парящих» идиотов на улице стало меньше, желательно вообще их убрать, — заверил депутат в интервью агентству «Москва».

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