Милонов осудил современные школы за пропаганду «нравственной пустоты»
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал школы за пропаганду «нравственной пустоты» и потребовал вернуться к правильным идеологическим ориентирам.
По мнению парламентария, если продолжить прививать детям неверные ценности, они не только будут восприниматься неправильно, но и со временем вообще перестанут иметь вес.
— Люди не будут понимать, зачем это нужно, — предупредил Милонов.
Он также подчеркнул, что результатом отсутствия у молодых людей моральных ориентиров стало пристрастие к курению электронных сигарет.
— Ибо человек, который ходит с вейпом, явно не соответствует образу нормального человека. И чтобы вот этих «парящих» идиотов на улице стало меньше, желательно вообще их убрать, — заверил депутат в интервью агентству «Москва».
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