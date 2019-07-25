Эксперт оценил намерения Украины расширить санкции против России
Урон России от очередных украинских санкций будет минимальным. Такое мнение высказал политолог Андрей Иванов.
Правительство Украины 25 июля предложило расширить санкционные ограничения в отношении РФ. Законопроект вынесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, передает Nation News.
Ограничения могут затронуть российские предприятия, расположенные на территории Крыма. В списке указаны 24 предприятия. По мнению властей Украины, деятельность этих компаний «создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам страны».
Политолог Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что власти Украины, наоборот, должны бы делать шаги в сторону примирения с Россией, а своими действиями они лишь усугубляют ситуацию.
— Сейчас мы видим инициативу расширить экономические санкции. Все прекрасно понимают, что ущерб российской стороне от этого будет минимальным. Наоборот, больше потеряет Украина, — отметил эксперт.
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