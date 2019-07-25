Экс-директор столичной фирмы похитила с работы пять миллионов
Бывший финансовый директор московской компании обвиняется в мошенничестве. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Юрий Титов.
— Установлено, что 34-летняя жительница столицы, являясь финансовым директором одной из компаний, в период с апреля 2018 года по февраль 2019 года осуществляла хищение денежных средств, принадлежащих компании-работодателю на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, — пояснил Титов.
Он добавил, что женщина переводила деньги на свой расчетный счет путем завышения заработной платы. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ей предъявили обвинение, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
В данный момент полиция продолжает расследование, пишет агентство городских новостей «Москва».
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