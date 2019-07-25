Более двух тысяч столичных молодоженов смогут оформить недвижимость в ускоренные сроки

Более двух тысяч молодоженов столицы получили сертификаты на оформление недвижимости в ускоренные сроки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Москвы.

Сертификаты были выданы в рамках совместной акции столичного Росреестра, управления ЗАГС и центров госуслуг «Мои Документы», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

— В июле Управление инициировало пятую в текущем году акцию, приуроченную к государственным праздникам. В период ее проведения — с 8 по 13 июля — более 2 000 молодоженов получили от Управления ЗАГС города Москвы «Персональное предложение» на оформление жилья в ускоренные сроки, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Сроки оформления недвижимости будут сокращены. По документам, принятым на государственный кадастровых учет, решение будет принято за пять рабочих дней. Семь рабочих дней будут оформляться документы, принятые на государственную регистрацию прав. Единая процедура, включающая кадастровый учет и регистрацию прав, займет 10 рабочих дней.

Отмечается, что воспользоваться сертификатом можно будет до 8 декабря текущего года. Для этого молодоженам также необходимо будет представить копию свидетельства о заключении брака. Подать заявления можно в любом столичном центре госуслуг «Мои Документы».

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