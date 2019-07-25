Киркорову презентовали трехъярусный торт с его обнаженной фигурой

Российском певцу Филиппу Киркорову подарили трехъярусный торт, украшенный его фигурой в обнаженном виде. Этим событием он поделился с поклонниками в новой публикации на своей странице Instagram.

В новом посте он презентовал фанатам видео с одного из концертов, который был проведен в Сочи. На кадрах видно, как артиста поздравляют с успешным туром и вручают необычное лакомство, сделанное на заказ.

Фото: Скрин с видео из Instagram (@fkirkorov)

Певец удивился такому подарку и с радостью принял торт, на вершине которого красовался его «сладкий» двойник. Он тут же попробовал на вкус леденец в виде фламинго и заявил, что любит сладости.

Далее на видео показаны фрагменты концертной записи, где Киркоров общается с фанатами и принимает от них цветы и слова восхищения.

— Этим шоу мы завершили 1-ю часть нашего летнего тура премьерного шоу «Цвет настроения», «разогревшись» на финишной прямой перед одним из самых ярких и главных летних событий — фестивалем «Жара» в Баку. И уже сегодня нас встречал гостеприимный и хлебосольный Азербайджан в лице вдохновителя и организатора фестиваля Эмина Агаларова. А вчера меня и мой дружный коллектив принимали и угощали в Сочи мои друзья-кондитеры, за что им большое спасибо, — подписал пост артист.

Как сообщается на странице знаменитости, сейчас Киркоров прибыл в Баку на фестиваль «Жара» со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином.

Читайте также: Строительная компания подала иск к Киркорову на 7,5 миллиона рублей