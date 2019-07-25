Поклонники обеспокоились внешним видом Моисеева
На днях Борис Моисеев выставил новую публикацию на своей странице Instagram.
— Открытие пятого фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» — назвал артист мероприятие, где был сделан снимок в подписи к посту.
На фотографии он держит под руку Аллу Пугачеву, а рядом — ее муж Максим Галкин. Подписчики заметили, что певец стал выглядеть хуже и моментально отреагировали на его изменения во внешности в комментариях.
«Дааа... Боря махнул на себя рукой. Совсем ему все равно, как он выглядит», — высказал свое недовольство пользователь соцсети.
«Дай бог вам здоровья! Мы вас помним!» — поддержала Моисеева поклонница.
«Здоровья неподражаемому Боре», — пожелала фанатка артиста.
Напомним, что в 2010 году певец перенес инсульт. У артиста атрофировались некоторые мышцы лица и появились проблемы с речью, в связи с чем количество его выступлений в разы сократилось. Тем не менее время от времени Моисеев радует поклонников своим творчеством. Известно, что артиста постоянно поддерживают его родственники и близкие.
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