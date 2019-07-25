Лидер КПРФ осудил проведение протестных акций вне рамок закона
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что допускает проведение протестных акций, но только если они не противоречат действующему законодательству. Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции.
— Любая акция способствует тому, чтобы продвинуться. Но если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку нежели быть зарегистрированным. — считает Геннадий Зюганов. — Всегда есть возможность собраться, организоваться и защищать свои интересы вполне законными способами. Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона и отвечать каждому за то, что делаешь.
Одной из форм легитимного протеста лидер коммунистов назвал встречи с депутатами.
— Встречи с депутатами законны, заявку подавайте вовремя и проводите тот митинг, который будет разрешен и где будет обеспечена безопасность. Попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не приносят. Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет, — отметил Зюганов.
Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдут в столице 8 сентября 2019 года. Депутаты от фракции КПРФ будут представлены практически во всех избирательных округах города.
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