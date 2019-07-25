Катя Гордон созналась, какой изъян ей приходится скрывать

Российская журналистка Екатерина Гордон рассказала своим поклонникам о том, что в ее внешности есть недостаток, который она скрывает с помощью одежды в новой публикации Instagram.

Она объяснила, что из-за шрама на теле после операции, она не носит одежду с «низкой талией».

— А хотите: сознаюсь? У меня после операции 2 года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь... Шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии). И я начала носить высокие трусы до того, как они вошли в моду. Так что даже мода за меня, — написала Гордон под своим фото в купальнике.

Подписчики решили порассуждать на тему того, как знаменитость может избавиться от шрама, и подбодрить ее в комментариях.

— Не хотели бы закрыть его тату? — предложила пользователь сети.

— Ну, красоту ничем не испортишь. Подумаешь шрам, главное чтобы на сердце не было шрамов, —

написала подписчица.

— Отличная фигура, — сделала комплимент поклонница знаменитости.

Многие из подписчиков поделились тем, что у них тоже есть шрамы и посоветовали звезде не беспокоиться о такой мелочи.

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