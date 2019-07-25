Катя Гордон созналась, какой изъян ей приходится скрывать
Российская журналистка Екатерина Гордон рассказала своим поклонникам о том, что в ее внешности есть недостаток, который она скрывает с помощью одежды в новой публикации Instagram.
Она объяснила, что из-за шрама на теле после операции, она не носит одежду с «низкой талией».
— А хотите: сознаюсь? У меня после операции 2 года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь... Шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии). И я начала носить высокие трусы до того, как они вошли в моду. Так что даже мода за меня, — написала Гордон под своим фото в купальнике.
Подписчики решили порассуждать на тему того, как знаменитость может избавиться от шрама, и подбодрить ее в комментариях.
— Не хотели бы закрыть его тату? — предложила пользователь сети.
— Ну, красоту ничем не испортишь. Подумаешь шрам, главное чтобы на сердце не было шрамов, —
написала подписчица.
— Отличная фигура, — сделала комплимент поклонница знаменитости.
Многие из подписчиков поделились тем, что у них тоже есть шрамы и посоветовали звезде не беспокоиться о такой мелочи.
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А хотите: сознаюсь? У меня после операции 2 года назад, когда меня буквально спасли, поменяв мне (без шуток) почти всю кровь... шрам до пупка (перевязывали подвздошные артерии). И я начала носить высокие трусы до того, как они вошли в моду;)) так что даже мода - за меня А у вас есть изъяны, которых вы смущаетесь? ( абсолютная любовь этого лета - купальники @onefourstore #катягордон #море #секреты )
Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)
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