Дане Борисовой запретили въезд на Украину
Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на Украину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
— На сегодня запрашиваемому вами лицу (Борисовой) запрещен въезд на Украину сроком на три года, — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что ведомство не уточнило, когда именно знаменитости запретили въезжать в страну.
Напомним, что в середине июля Борисова рассказала о том, что приехала в столицу Украины. Под фотографией, сделанной в центре Киева, которую знаменитость выставила в Instagram, появилось множество комментариев агрессивного характера. Жители Украины возмутились визитом телеведущей в страну и потребовали от нее вернуться в Россию.
Еще летом 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые являются источником потенциальной «угрозы национальной безопасности». В него были включены имена Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерии Перфиловой, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума и других. Известно, что перечень имен постоянно пополняется.
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