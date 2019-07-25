Москвичка пожаловалась полиции, что ее изнасиловал иностранец
Москвичка подала заявление в полицию об изнасиловании в гостинице «Золотое кольцо». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
— К нам обратилась 33-летняя местная жительница, заявившая об изнасиловании, — заявили в ведомстве.
Информация о происшествии поступила вечером 24 июля. По предварительным данным, находясь в одном из заведений в центре Москвы, девушка попросила мужчину, который оказался гражданином Иордании, отвезти ее домой. Вместо этого неизвестный привез горожанку в гостиницу «Золотое кольцо» на улице Смоленской, где совершил над ней сексуальное насилие.
Дело было передано в Следственный комитет для расследования.
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