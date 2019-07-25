Земли, затонувшие 10 тысяч лет назад, обнаружены на дне Балтики
Остатки леса, который затонул в районе поселка Юодкранте в Литве, обнаружила команда польских и литовских ученых. Найденная местность находится под водой 10 тысяч лет, сообщает Science in Poland.
Исследователи считают, что в древнем лесу было множество густой растительности. Предполагается, что он ушел под воду во времена Ледникового периода. В его завершающей фазе Балтийское море только начинало формироваться после отступления ледникового щита.
Сами деревья на дне моря были обнаружены в процессе сканирования дна литовскими археологами. Позже исследователи обратились за помощью к ученым из Польши.
Специалисты утверждают, что эта масштабная находка может стать источником большого количества информации о том, как жили люди во времена Ледникового периода. Считается, что в затонувшем районе были поселения.
Читайте также: Археологи нашли шесть саркофагов с останками бояр в Великом Новгороде