«Смешной мальчик, влюбленный во всех девочек сразу»: как близкие вспоминают Владимира Высоцкого

Советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года. В этот день вся страна вспоминает его талант, который получил большой народный отклик. Но далеко не всем известен тот Володя, о котором с особым трепетом рассказывали родные поэта, друзья и все, кому с ним довелось работать. «Вечерняя Москва» собрала воспоминания близких Высоцкого, чтобы рассказать, каким же человеком он был на самом деле.

Всенародно любимый поэт родился в семье Семена Владимировича Высоцкого и Нины Максимовны Серегиной. Его мама рассказывала о сыне: «Володя был такой хорошенький, кудрявенький, самый маленький в коридоре (коммунальной квартиры — прим. «ВМ»). Все его любили, девчонки таскали на руках. И кто булочку, кто конфету...»

Появление Высоцкого в компании всегда вызывало интерес, особенно когда он брал в руки гитару. Первым аккордам его научил школьный друг Игорь Кохановский, который впоследствии стал героем многих песен поэта о дружбе. Высоцкий и Кохановский встречались для того, чтобы «побренчать» и выучить пару новых аккордов.

Большинство известных театральных деятелей вспоминают Высоцкого именно с того момента, когда он поступил в Школу-студию МХАТ в 1956 году. Здесь он познакомился с одним из своих близких друзей Всеволодом Абдуловым и первой женой Изольдой.

— Ему было 18 лет, мне — 19. Он был готов со всеми поздороваться, каждому помочь, — вспоминает Иза. — Однокурсники называли его Вовочка, а иногда и Васек. Смешной мальчик, влюбленный во всех девочек сразу.

Владимир Высоцкий сыграл в таких полюбившихся советскому зрителю фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища» и «Вертикаль» Фото: Кадр из фильма «Служили два товарища»

Творческий путь продолжился в Театре на Таганке. Первое, что подумал режиссер Юрий Любимов на прослушивании Владимира Высоцкого, где он читал Маяковского: «Ничего особенного». Но стоило молодому человеку взять в руки гитару и «побренчать», как Любимов спустя сорок пять минут абсолютного внимания сказал: «Приходите, будем работать».

— У него была редкая способность владеть толпой, чувствовались энергия, сила. Такой талант дается только от природы, — вспоминал о Владимире Высоцком Юрий Любимов.

Вызывать любовь публики Высоцкий мог не только со сцены, но и через экраны телевизоров. Вероятно, это понимали режиссеры, когда приглашали его сниматься в своих картинах. Он сыграл в таких полюбившихся советскому зрителю фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища» и «Вертикаль». Режиссер кинокартины «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александр Митта рассказывает о Высоцком: «Он отрабатывал детали в маленькой компании, и лишь потом песня уходила в жизнь...»

Более 600 песен «ушли в жизнь» и были исполнены Высоцким на тысячи концертах. Несмотря на то что многие из них написаны специально для кинокартин, автор-исполнитель создавал их настолько душевно, что тексты были понятны многим, а кто-то даже узнавал себя в шуточных композициях. Например, в «Диалоге с телевизором». Высоцкий часто упоминал Большую Каретную, где провел свои юношеские годы, пел о пьянстве и хулиганстве и своей легкостью был близок русскому человеку. Но, несмотря на это, во многих песнях отразились настоящие душевные терзания. Они протянулись через всю его жизнь, и об этом вспоминают те, кто был с ним рядом до последнего дня.

Вызывать любовь публики Высоцкий мог не только со сцены, но и через экраны телевизоров Фото: Кадр из фильма «Вертикаль»

— Конечно, он жил очень широко, не жалея себя, и, наверное, не мог прожить долго, — говорил Юрий Любимов.

Последние дни в доме Высоцкого рядом с поэтом провели его самые близкие люди — мама, Сева Абдулов, Валера Янклович, последняя любовь исполнителя — Оксана Афанасьева.

— Володя находился в состоянии агонии. Последние два дня он вообще не выходил из квартиры. По-моему, он знал, что умрет, — рассказывала она. — Чувство приближения смерти Высоцкого не покидало. Он говорил Янкловичу с совершенно ясными глазами: «Ты знаешь, я, наверное, сегодня умру...»

Ровно 39 лет назад сердце Владимира Высоцкого остановилось. Несмотря на проведение в Москве Олимпийских игр летом 1980 года, на прощание с любимым исполнителем пришли около семидесяти тысяч человек.

— Очередь уходила вниз по улице до набережной и до Кремля, — вспоминал Юрий Любимов. Несмотря на знойную летнюю жару, люди закрывали зонтиками не себя, а цветы.

Любовь к народному артисту не угасает до сегодняшних дней. Фильмы с его участием пересматривают с особой теплотой, а песни поют и знают поколения. В Москве Государственный музей Владимира Высоцкого проведет бесплатный день открытых дверей. Посетители выставки смогут увидеть интерактивные экспозиции, выставку художественных произведений «Я весь в свету, доступен всем глазам...», а также другие мероприятия, организованные в театрально-концертном зале. До 28 июля в парке «Зарядье» будет представлена выставка «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути».

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