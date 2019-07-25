Пиво перестанут считать алкоголем

В Минздраве к идее отнеслись настороженно. Как пояснил представитель ведомства, сейчас любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность: их нужно внимательно анализировать с участием специалистов на предмет возможного негативного влияния на здоровье граждан.

Снижение продаж алкоголя и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, — одна из задач, зафиксированная в национальном проекте «Демография», напоминают в Минздраве.

Доктор медицинских наук, сотрудник Московского НИИ психиатрии Александр Немцов инициативу Минпромторга всячески поддерживает:

— Да, любой алкоголь — зло. Но зло бывает разное — плохое и не очень. Пиво — равно как и вино — намного лучше водки и других крепких алкогольных напитков. Как пояснил Александр Викентьевич, гонения на пиво начались в России с 2008 года, когда при лоббировании производителей водки его приравняли к крепкому алкоголю.

— Помог и тогдашний главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Он стал везде рассказывать, что в России процветает пивной алкоголизм, но это неправда! Пивной алкоголизм — это всего от 5 до 10 процентов от алкоголизма в целом. А 90 и более процентов — алкоголизм водочный. Вообще, чтобы стать алкоголиком, употребляя пиво, и пить начиная с утра, нужно очень- очень постараться, — заявил эксперт.

— Редко кому это удается. По мнению Александра Немцова, оборот пива, вина и крепкого алкоголя нужно регулировать по-разному. Равнять эти напитки никак нельзя.

— Я против того, чтобы пиво продавали в ларьках и по ночам. Но я категорически за то, чтобы пиво, как и вино, вытесняло водку, — заявил эксперт.

— Потому что именно водкой люди допиваются до белой горячки. Именно водкой травятся — потому что ее проще подделать. А пиво практически не подделывают — это слишком дорого. В общем, идея Минпромторга представляется мне здравой.

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