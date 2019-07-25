Марат Хуснуллин наградил лучших архитекторов

25 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин наградил в белом зале столичной мэрии победителей архитектурной премии города.

Специалисты в ходе конкурса выбирали лучшие объекты — от школ и больниц до многофункциональных центров.

— В этом году заявилось свыше 70 участников, а качество представляемых проектов растет, — отметил заммэра. Марат Хуснуллин обратился к лауреатам: — То, что вы делаете, становится памятниками при жизни. Надеюсь, что сделанное вами останется на десятилетия и даже на века.

В результате в этом году в финал премии вышел 21 проект в четырех номинациях. Победителями в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины» стали больница и родильный дом.

— Большая ответственность — создавать социальные объекты. Мы надеемся, что он понравится горожанам, — отметил главный архитектор ТПО «Резерв» Владимир Плоткин.

В свою очередь Марат Хуснуллин добавил, что это будет объект мирового уровня, его первую очередь введут уже в этом году.

— Разрешение на ввод планируем получить в августе этого года, — сообщил заммэра, добавив, что к Коммунарке теперь ведут современные магистрали — реконструированное Калужское шоссе и трасса Солнцево — Бутово — Видное, приехать можно и на метро. — Транспортная инфраструктура появилась в этой части Новой Москвы всего за два с половиной года.

Лучшим архитектурно-градостроительным решением объекта жилого назначения признан проект многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой.

— Получение награды — это высокая оценка, — отметил глава архитектурного бюро Сергей Скуратов. — Сам проект находится в стадии строительства, и мы всей большой мастерской, которая трудится над 18 проектами, рады премии. Это большой стимул для нас.

Сам дом возводится на улице Донской. Сергей Скуратов выразил надежду, что жилой комплекс украсит район.

— Это было непростое решение, принятое градостроительно-земельной комиссией, однако проект должен стать украшением Донской, — добавил Марат Хуснуллин. Он также напомнил, что бюро Сергея Скуратова спроектировало самый высокий жилой небоскреб в Европе. Его возведут в «Москве-Сити».

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта многофункционального назначения» победителем стал многофункциональный бизнес-центр «Академик», а среди спортивных и культурно-просветительных объектов победа была присуждена сразу двум проектам: многофункциональному физкультурно-оздоровительному комплексу в Покровском-Стрешневе и проекту входной группы в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».

— Наш энтузиазм вызван не только премией, — выступил глава Московского архитектурно-художественного проектного института имени академика Полянского Александр Асадов, поблагодарив заммэра за награду за объект на Тушинской улице. — За 44 года своей практики мы впервые отмечаем столь активное градостроительное развитие Москвы. Особенно приятно, что город обратил внимание на наш небольшой объект в Тушине. Объект нам предстоит еще реализовать.

Марат Хуснуллин отметил, что власти уделяют особое внимание объектам районного масштаба. Всего их в ближайшие годы появится 50.

Кроме того, в нынешнем году по инициативе Москомархитектуры была сформирована еще одна номинация, хотя и не официальная, — «Медиаперсона года в архитектуре», где ведущие профильные средства массовой информации выбирали самого яркого архитектора-ньюсмейкера по итогам публикаций за 2018 год. Победителем в номинации стал Сергей Скуратов, руководитель «Архитектурного бюро Сергея Скуратова».

Прямая речь

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы

— Мы сделали максимально простую и прозрачную процедуру подачи заявок и выбора финалистов и победителей. С этого года введена заявительная система — на премию может быть представлен любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения в предыдущем году. Жюри, в которое мы пригласили архитекторов, градостроителей, общественных деятелей, представителей СМИ и администрации, костяк которого составляют члены Архсовета, работало в два этапа: на первом отбирало финалистов, на втором — победителей. Новшество, которое мы привнесли в этом году, — это формирование номинаций после выбора финалистов. Таким образом, каждый год мы сможем гибко реагировать на появление проектов нового назначения и награждать их в отдельной номинации. Так, в этом году впервые у нас в отдельную категорию были выделены проекты спортивного и культурно-просветительного назначения. Раньше такой номинации не было и, возможно, не будет в следующем году. И, конечно, самое главное, что с прошлого года премия стала премией Москвы, а победителей награждает мэр столицы Сергей Собянин, официальная церемония у которого состоится в ближайшие дни. Признание на уровне города — это большой шаг в оценке значимости профессии и вклада профессионального сообщества в развитие Москвы.

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