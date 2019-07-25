Лучший повар Москвы рассказал, что привозит из-за границы и каких девушек предпочитает

Сегодня гостем рубрики «Начистоту» стал Дмитрий Табаков, получивший недавно звание Лучшего повара Москвы.

— Из детства помню семейные прогулки — аттракционы в Парке Горького, на ВДНХ и аппетитный запах шашлыка.

— Мама работала на заводе «Простор» — несколько этажей вкусностей и сладостей, где я, как Чарли на Шоколадной фабрике, мог есть торты, выпечку, шоколад!

— Папа строил дороги, но это не мешало ему очень вкусно готовить, особенно супы.

— Мы ходили на рынок за парным мясом. У нас была ручная мясорубка. Ох, какие были вкусные натуральные котлеты.

— Всегда был худеньким, хотя по натуре сладкоежка.

— Недавно нашел школьный дневник, там красными чернилами написано: «Ударил ученика в глаз». До сих пор стыдно!

— Брат рассказывал, что когда мы с ним приходили на пруд, девочки обступали меня и хвалили мои длинные ресницы. Сейчас женщины мне это тоже говорят.

— В 10–13 лет занимался спортивным ориентированием, не раз побеждал в соревнованиях.

— Победа — это развитие, небольшой шажочек вперед! Доказательство себе и другим, что ты что-то умеешь!

— Побеждая, думаю, что не зря трудился.

— Проигрывая, испытываю разочарование, но это дает стимул готовиться к соревнованиям более серьезно.

— Поговорка: «Сколько людей, столько мнений» — пошла из кулинарии. Никогда не угадаешь, что понравится судьям на кулинарных конкурсах. Одни не любят кальмаров, кому-то слишком солено или сладко.

— Главное не победа, а участие... Но я думаю наоборот.

— Мой девиз — не стоять на месте.

— Если буксую — меняю обстановку. Это может быть стажировка, путешествие, главное — сделать что-то для себя. Отвлечься от бега в колесе.

— Блюдо с хорошим настроением имеет другой вкус, чем приготовленное равнодушно.

— Мой главный минус — непунктуальность. Часто опаздываю, на встречи, поезда, самолеты. Сам себя виню, но ничего с собой не могу поделать. Меняю билеты, нахожу выход, выкручиваюсь. И ругаю за это себя.

— Я бы мог проявить себя как дизайнер интерьеров. Ценю старинные вещи.

— Люблю мастерить, руки у меня растут откуда надо. Сам собрал шкаф-купе по собственному проекту — нарисовал, купил материал, сделал.

— Еда для меня — как шедевр, а посуда — рамка. Долго придумываю, как оформить новое блюдо.

— Из путешествий приезжаю с полными чемоданами. Из Камбоджи и Вьетнама недавно привез продукты, посуду. Пришлось доплачивать за перевес, но ничуть об этом не жалею. Вещи нужные! Из Италии привез полный чемодан макарон. Ради дела даже рискую — рыбный соус из Вьетнама вез контрабандой. Его из-за запаха нельзя приносить в самолет.

— Объехал всю Европу, кроме скандинавских стран. Теперь планирую тур в Швецию, Норвегию, Финляндию. Мечтаю и до Индонезии доехать. Скоро на Филиппины — будем на кулинарном конкурсе представлять Россию.

— В Таиланде ел дуриан: меня уверяли, что у него небесный вкус, а мне он не понравился. Второй раз не стал бы.

— На днях мне приснился рецепт. Проснулся и приготовил — получилось вкусно.

— Мне нравится активный отдых — коньки, ролики, велосипед, скейтборд и вейкборд.

— Мне нравятся красивые, высокие брюнетки с формами. Но главное — общение.

СПРАВКА

Известный бренд-шеф Дмитрий Табаков родился 9 октября 1984 года в Москве. В колледже получил специальность «Повар-кондитер 5-го разряда», потом был Московскийуниверситеттехнологиииуправления имени К.Г. Разумовского по специальности «Технолог продуктов питания». Прошел обучение в школе Высокой гастрономии в Париже. Председатель экзаменационной комиссии кулинарного колледжа, лауреат престижных профессиональных премий.

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