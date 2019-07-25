Подземный пешеходный переход через улицу Наметкина построят в Москве
В столице было выдано разрешение на строительство подземного пешеходного перехода через улицу Наметкина, расположенную на юго-западе города. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
— Длина прохожей части тоннеля составит более 32 метров, ширина - свыше четырех метров, высота - 2,35 метра, — указано в сообщении.
Пешеходный переход будет расположен по адресу: улица Профсоюзная, дом 64, корпус 2 и дом 68, корпус 1. Ожидается, что строительные работы будут завершены до июля 2020 года. В пешеходном переходе будут оборудованы два лестничных схода с колясочными спусками, а также два лифта для маломобильных пешеходов, передает Агентство городских новостей «Москва».
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