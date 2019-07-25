Стало известно, сколько моряков находится на задержанном СБУ танкере
Стало известно, что на борту российского танкера, который был задержан Службой безопасности Украины, находится не менее семи человек. Об этом пишет главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице Facebook.
Ранее сообщалось о том, что СБУ задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил. Его опознали как танкер Nеyma. В правоохранительном органе считают, что захваченное судно раньше содействовало российским пограничникам, задержавшим украинские корабли в ноябре прошлого года за нарушение границы России. Предположительно, танкер блокировал украинские суда в Керченском проливе.
Известно, что компания «Альтомар Шиппинг» из города Геленджик Краснодарского края является официальным владельцем Nika Spirit.
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