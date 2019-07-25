Четверг 25 июля , 16:07
Дождь + 21 °
Город
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Общество

Стоит ли копить на авто

Никита Миронов
• 16:27 • 25 июля 2019
Если машина есть, то жизнь без нее совершенно не представляешь. А как только продал, удивляешься — а зачем я ее покупал?!
0
doc76di6tx4gycv9sz1nvs
Если машина есть, то жизнь без нее совершенно не представляешь. А как только продал, удивляешься — а зачем я ее покупал?!
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что «среднему» россиянину нужно копить на «средний» автомобиль (а его цена сейчас 1,52 миллиона рублей) 5,5 года.

При этом на покупку LADA Granta нужно копить 19 месяцев, а вот на Lexus RX уже около 11 лет. Долго... И стоит ли это делать? Так получилось, что машину я продал 12 лет назад.

И ни разу не пожалел. Вот правда, не понимаю — а зачем она в Москве? В пробках стоять? Драться за место на парковке во дворе? Бояться, что поцарапают или угонят? Платить ОСАГО, транспортный налог, покупать бензин, «отстегивать» на штрафы, ремонт и техосмотр?

Когда я перечисляю эти аргументы, народ хмыкает: а если дети? Ну вообще у меня трое. И им машина тоже не нужна. Школа и детсад — рядом. Нужно куда-то поехать? Есть метро и электричка, на которых точно доберешься быстрее. Машина — удивительный предмет. Если она есть, то жизнь без нее совершенно не представляешь. А как только продал, удивляешься — а зачем я ее покупал?! В общем, друзья, не покупайте — смысла никакого.  

Читайте также: Копию элитного автомобиля из конструктора показали москвичам

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Стало известно, сколько моряков находится на задержанном СБУ танкере
16:1625 июля 2019
В мире
Подземный пешеходный переход через улицу Наметкина построят в Москве
16:1525 июля 2019
Город
Проект планировки трамвайной линии на месте монорельса разработают до конца года
16:1125 июля 2019
Транспорт
Совфед призвал Зеленского разъяснить позицию по задержанию танкера
16:1125 июля 2019
Внешняя политика
Марат Хуснуллин наградил лучших архитекторов
15:5725 июля 2019
Город
Территорию у Дворца водных видов спорта в «Лужниках» благоустроят
15:5525 июля 2019
Город
Пушков прокомментировал задержание российского танкера в порту Измаил
15:4725 июля 2019
Внешняя политика
Открытие мемориала легенде московского «Спартака» состоялось в Кунцеве
15:4725 июля 2019
Город
Михаил Боярский рассказал о съемках в новой части «Гардемаринов»
15:3825 июля 2019
Кино
Названы любимые места китайских туристов в Москве
15:3725 июля 2019
Город
МИД прокомментировал инцидент с задержанным российским танкером в порту Измаил
15:3325 июля 2019
Внешняя политика
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
15:3025 июля 2019
Город
Наружная реставрация монумента «Родина-мать зовет!» завершится в ноябре
15:3025 июля 2019
Общество
Спасавший детей в горящем лагере мальчик будет посмертно награжден
15:2225 июля 2019
Происшествия
Путин утвердил сроки реализации синхротронных и нейтронных мегаустановок
15:1925 июля 2019
Внутренняя политика
Между Москвой и Клином запустят дополнительные «Ласточки»
15:1425 июля 2019
Транспорт
Незаконные шиномонтаж и автомойка демонтированы в районе Коптево
15:1425 июля 2019
Город
Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Инны Чуриковой
15:0025 июля 2019
Звезды
Сенатор назвал задержание танкера РФ на Украине «абсолютно незаконным»
15:0025 июля 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин поздравил радиологическое отделение больницы имени Плетнева с юбилеем
14:4725 июля 2019
Город
Владимир Путин частично снял санкции с Турции
14:2125 июля 2019
Внешняя политика
Сергей Собянин: Строительство нового моста в Мневниках вышло на финишную прямую
14:1125 июля 2019
Город
Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порте Измаил
14:0925 июля 2019
Внешняя политика
Детский омбудсмен Подмосковья проверит информацию об избиении девочки-инвалида
14:0625 июля 2019
Происшествия
Стало известно имя россиянки, погибшей при крушении вертолета в Италии
13:5725 июля 2019
Происшествия
Пользователи Сети увидели трейлер российского сериала «Чернобыль»
13:5725 июля 2019
Кино
Московские врачи спасли ногу мотоциклистке, попавшей под колеса грузовика
13:4825 июля 2019
Происшествия
Дане Борисовой запретили въезд на Украину
13:4225 июля 2019
Общество
Зеленоградский полумарафон соберет любителей бега 28 июля
13:3925 июля 2019
Физкультура
«Дачную амнистию» продлили в России до 1 марта 2021 года
13:3925 июля 2019
Общество
Проверявшего хабаровский лагерь «Холдоми» сотрудника МЧС арестовали
13:3825 июля 2019
Происшествия
Движение ограничат на нескольких улицах столицы из-за реконструкции газопровода
13:1725 июля 2019
Город
Умер президент Туниса
13:1725 июля 2019
Происшествия
Эксперт: Парад в Санкт-Петербурге продемонстрирует меняющийся облик военного флота РФ
13:1325 июля 2019
Армия
МИД Белоруссии рассказал о состоянии пострадавшего в Анкаре дипломата
13:1325 июля 2019
Происшествия
Матвиенко заявила о необходимости усилить наказание за домашнее насилие
13:0425 июля 2019
Внутренняя политика
Суд Хабаровского края арестовал владельца горнолыжного комплекса «Холдоми»
12:5925 июля 2019
Происшествия
Лидер КПРФ осудил проведение протестных акций вне рамок закона
12:5525 июля 2019
Внутренняя политика
Выставка ретрооткрыток откроется в Москве 1 августа
12:5425 июля 2019
Город
Соперник боксера Дадашева прокомментировал сообщение о его смерти после боя
12:4825 июля 2019
Спорт
Две новые площадки для регистрации брака появились в Москве
12:4525 июля 2019
Город
Расписание электричек Ярославского и Рижского направлений изменится с 27 по 28 июля
12:4525 июля 2019
Транспорт
Геннадий Зюганов рассказал о выдвижении коммунистов на выборы в Мосгордуму
12:3925 июля 2019
Внутренняя политика
Путин рассказал об организации отдыха для детей из Иркутской области
12:3625 июля 2019
Дети
Человек-паук заинтересовался «Вечерней Москвой» в столичном метро
12:3125 июля 2019
Город
Сергей Семак рассказал о состоянии Артема Дзюбы
12:3125 июля 2019
Спорт
Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes
12:2725 июля 2019
Звезды
Мероприятия по снижению шума проведут на участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал
12:1325 июля 2019
Транспорт
Пожар на звездолете SpaceX помешал испытаниям
12:0525 июля 2019
В мире
Названо число россиян, которые хотели бы приобрести дачу
12:0025 июля 2019
Общество
Поврежденный самолет в Шереметьеве пройдет оценку технического состояния
11:5325 июля 2019
Происшествия
Объем экспорта агропромышленной продукции Москвы составил 1,1 миллиарда долларов
11:4925 июля 2019
Город
Риелторы: Москвичи стали реже приобретать новостройки
11:4525 июля 2019
Недвижимость
Врач назвал скрытый симптом миомы
11:4525 июля 2019
Здоровье
Строительство дома по реновации в Кузьминках планируют закончить в 2021 году
11:3725 июля 2019
Город
Более двух тысяч столичных молодоженов смогут оформить недвижимость в ускоренные сроки
11:2725 июля 2019
Город
Виртуальная выставка портретов пассажиров откроется в павильоне МЦД
11:2025 июля 2019
Город
Арестован директор сгоревшего в Хабаровском крае детского лагеря
11:2025 июля 2019
Происшествия
Суд запретил использовать аэропорт имени Летова в Омске
11:1525 июля 2019
Общество
Сенатор указал на непрофессионализм членов команды Зеленского
11:0825 июля 2019
Внешняя политика
Рейс из Ханты-Мансийска вылетел в Москву с опозданием
11:0325 июля 2019
Происшествия
Столичным компаниям-экспортерам помогут компенсировать часть расходов
10:5125 июля 2019
Бизнес
Две школы откроют в Сосенском к 1 сентября
10:4925 июля 2019
Город
Столичные предприниматели получили более 60 тысяч консультаций в центрах услуг
10:4625 июля 2019
Бизнес
Уголовное дело завели после падения военного самолета Азербайджана в море
10:4625 июля 2019
Происшествия
Экс-директор столичной фирмы похитила с работы пять миллионов
10:4225 июля 2019
Происшествия
Эксперт оценил намерения Украины расширить санкции против России
10:3825 июля 2019
Внешняя политика
МЧС опровергло информацию о крупном пожаре в лесу на западе Москвы
10:3825 июля 2019
Происшествия
Ученые назвали подсластитель, провоцирующий рак
10:3625 июля 2019
Здоровье
Трап повредил обшивку самолета в Шереметьеве
10:3025 июля 2019
Происшествия
СМИ: Лес загорелся на западе Москвы возле двух детских садиков
10:2625 июля 2019
Происшествия
Военный самолет Азербайджана упал в море
10:2225 июля 2019
Происшествия
Около трети месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки
10:1325 июля 2019
Город
Милонов осудил современные школы за пропаганду «нравственной пустоты»
10:1325 июля 2019
Общество
Возбуждено уголовное дело по факту разбоя с ущербом в Люблине
10:0125 июля 2019
Происшествия
«Ледяную макушку лета» пообещали москвичам в последние дни июля
09:3225 июля 2019
Город
«Росконтроль» обнаружил кишечную палочку в колбасках для гриля двух брендах
09:3225 июля 2019
Товары
Лидер ОПГ по прозвищу Олег Черный задержан в Подмосковье вместе с подельниками
09:1525 июля 2019
Происшествия
Три миллиона квадратных метров дорожной разметки нанесут в Москве до конца года
09:0425 июля 2019
Город
Москвичка перевела 300 тысяч рублей незнакомцу, угрожавшему похитить ее дочь
09:0425 июля 2019
Происшествия
Московский зоопарк рассказал, как чувствуют себя панды Жуи и Диндин
09:0225 июля 2019
Животные
Сбежавшая с 41 миллионом рублей кассирша объявлена в федеральный розыск
09:0225 июля 2019
Происшествия
Проект столичного храма победил в международном конкурсе религиозной архитектуры
08:4425 июля 2019
Город
Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной
08:4325 июля 2019
Общество
Всех детей заберут из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае к середине четверга
08:4325 июля 2019
Общество
Салюты в честь 75-летия Победы продолжат запускать в столице
08:3225 июля 2019
Город
Соловьев рассказал, чем Путин обидел Зеленского
08:2125 июля 2019
Внешняя политика
Москвичи назвали лучших врачей столицы
08:1725 июля 2019
Город
Виртуальный гид по Москве и России появился в «Зарядье»
07:5125 июля 2019
Город
Инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя предложили ввести в России
07:3125 июля 2019
Общество
Названы регионы с самыми высокими затратами на смартфоны
06:5925 июля 2019
Общество
Рособрнадзор разъяснил правила заключения договора на платное обучение
06:3725 июля 2019
Образование
Синоптики предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
06:2225 июля 2019
Город
Защитники природы из России атаковали Instagram Леонардо Ди Каприо
05:5825 июля 2019
Общество
Аналитики предупредили о подорожании канцелярского набора школьника
05:3425 июля 2019
Товары
Робот «Федор» получил эмблему, вдохновленную фреской Микеланджело
05:2125 июля 2019
Технологии
Спасатели перечислили правила выживания в лесу
04:5925 июля 2019
Общество
Психологи назвали преимущества работы в сезон летних отпусков
04:4025 июля 2019
Общество
Расписание электричек Ленинградского направления изменят в августе
04:1825 июля 2019
Транспорт
«Ростех» нашел способ вдвое повысить точность прогнозов погоды
04:0025 июля 2019
Технологии
Татьяна Васильева попала в базу данных «Миротворца»
03:4625 июля 2019
Внешняя политика
Российские аналитики сообщили о росте кредитов в форме наличных
03:1125 июля 2019
Финансы
Депутат предложил сделать бесплатным высшее образование в пограничных регионах
02:4625 июля 2019
Образование
Названы лучшие горные курорты России и СНГ для летнего отдыха
01:5925 июля 2019
Туризм
Москва возглавила рейтинг самых цветочных городов России
01:0525 июля 2019
Туризм
Онкологи связали употребление рыбы с сокращением риска развития рака
23:5924 июля 2019
Здоровье
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:3724 июля 2019
Транспорт
Татьяна Голикова оценила интерес школьников к рабочим профессиям
23:2024 июля 2019
Рынок труда
Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России
22:5424 июля 2019
Внешняя политика
Дети с шести лет смогут посещать Останкинскую башню
22:4624 июля 2019
Город
СК начал проверку информации об инциденте с девушкой-инвалидом в столичном ТЦ
22:2524 июля 2019
Происшествия
Джонсон сделал первые назначения на посту премьер-министра
22:0224 июля 2019
В мире
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Детского Черкизовского парка
21:4924 июля 2019
Город
Копию элитного автомобиля из конструктора показали москвичам
21:4124 июля 2019
Город
Лекции для родственников пациентов центра патологии речи пройдут в Москве 25 июля
21:2824 июля 2019
Город
Трамп раскритиковал выступление Мюллера в Конгрессе США
21:0024 июля 2019
В мире
Тина Канделаки рассказала о своем новом скандальном проекте
20:5624 июля 2019
Звезды
Умер актер Рутгер Хауэр
20:4224 июля 2019
Звезды
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве выросло до 91 человека
20:2924 июля 2019
Происшествия
Семейный фестиваль пройдет в Москве 27 и 28 июля
20:1824 июля 2019
Город
Загрузить еще

Какой должна быть молодежная политика...

24 июля 14:39
Эфиры Вечерка-ТВ

Комплекс жалобщика: как с ним бороться...

«Мой социальный центр»: как меняется сфера социальных ус...

Как сохранить свое здоровье и защититься от мошенников...

Сергей Лесков

Сколько может стоить новое покорение Луны...

Артем Чубар

Поэт высокого полета

Екатерина Рощина

Последний бой Максима Дадашева

Никита Миронов

Что погубило детей в лагере «Холдоми» ...

Ольга Кузьмина

В Москве Шариковы кошек душили

Ирина Алкснис

Великобритания. Борис Джонсон. Маски сброшены...

Игорь Воеводин

У общественного нездоровья есть лишь одна причина...

Виктория Федотова

Нам показали пример настоящего патриотизма...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER