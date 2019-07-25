Стоит ли копить на авто

При этом на покупку LADA Granta нужно копить 19 месяцев, а вот на Lexus RX уже около 11 лет. Долго... И стоит ли это делать? Так получилось, что машину я продал 12 лет назад.

И ни разу не пожалел. Вот правда, не понимаю — а зачем она в Москве? В пробках стоять? Драться за место на парковке во дворе? Бояться, что поцарапают или угонят? Платить ОСАГО, транспортный налог, покупать бензин, «отстегивать» на штрафы, ремонт и техосмотр?

Когда я перечисляю эти аргументы, народ хмыкает: а если дети? Ну вообще у меня трое. И им машина тоже не нужна. Школа и детсад — рядом. Нужно куда-то поехать? Есть метро и электричка, на которых точно доберешься быстрее. Машина — удивительный предмет. Если она есть, то жизнь без нее совершенно не представляешь. А как только продал, удивляешься — а зачем я ее покупал?! В общем, друзья, не покупайте — смысла никакого.

Читайте также: Копию элитного автомобиля из конструктора показали москвичам