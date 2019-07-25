Синицы вьют гнезда в столбах

Вы заметили, что в Москве сейчас почти не слышно птиц? Весной, в июне птичьи трели буквально заливали парки, а теперь — тишина. Дело в том, что у основной массы пернатых давно закончились брачные игры и уже вылупились птенцы. А потому песни самцов, которыми мы упивались в мае и начале лета, как говорится, больше неактуальны. Вы же знаете, что поют в основном самцы? Сейчас актуальна другая тенденция: еще немного, и птицы начнут собираться в теплые края.

Наверное, странно про это слышать в разгар лета? Первые пролеты можно увидеть уже в последнюю неделю июля. Пройдет немного времени, и кулики из Москвы засобираются в теплые края, зяблики, юрки. Вот все привыкли — косяки в небе — птицы летят на юг. Но косяками летают журавли, гуси, утки. А если вы увидите, что в парке воробьиные виды птиц сбиваются в кучные стайки, то подумаете, что это просто «птичкин дом», но нет — так, «кучкуясь», птички готовятся к перелету. Они потихоньку перемещаются в сторону юга. А в пятнадцатых числах августа мы уже на увидим в городе черного стрижа.

Так что не упустите: пока в парках города «все дома», идите и смотрите.

В Москве много зеленых территорий и, в принципе, здесь гнездится немало диких птиц. Те же кукушка, иволга, ястреб-тетеревятник. Это птицы, которые проникли в город из лесов и заселили старые зеленые районы Москвы. У нас, кроме зябликов, водится певчий дрозд, черный дрозд, серая славка, зеленушки, щеглы и еще много-много видов пернатых. Птицы воспринимают город как место обитания, условия обитания в котором им подходят. В Москве охота запрещена, в птиц никто не стреляет. И пернатые стали более толерантны к человеку. Городская популяция птиц привыкла к тому, что человек не опасен, и адаптировалась. Обратите внимание, в парках гнездятся дикие птицы и спокойно сосуществуют с человеком, (те же утки-кряквы, их очень много), а их лесные сородичи и близко к себе не подпустят. Даже пытаться не стоит.

Синицы придумали гнездиться в опорах электроосвещения Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"

Или взять еще одну водоплавающую птицу, чомгу, ее еще называют поганкой. У этой птицы особые условия существования: она гнездится на воде и птенцов выводит на воде. Раньше чомгу в Москве было не встретить. А теперь ее плавучие гнезда — уже не диковинка. Я живу в Измайлове, и там на Лебедянском пруду обитает чомга. Люди купаются, кричат, рыбаки удочки забрасывают, а птице все равно. Она больше не воспринимает человека как врага.

А еще синицы. Они придумали гнездиться в опорах электроосвещения. Устраивают гнезда прямо внутри столбов.

Такая у них адаптация. Деревья городским синицам не нужны. Достаточно столбов. Вот почему в Москве стало так много синиц.

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