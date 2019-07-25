Как легко и вкусно приготовить колбаски для гриля дома: советы шеф-поваров

«Росконтроль» проверил колбаски для гриля семи брендов: «Ашан/Фильер», «Мираторг», «МясновЪ», «НДК» («Азбука вкуса»), «О’кей», «Самсон», «Глобус» (Globus мясной цех). Особое внимание эксперты уделили безопасности продукции, ее вкусовым качествам, а также микробиологическим показателям. Выяснилось, что колбаски только одной торговой марки можно рекомендовать для покупки и употребления.

«Вечерняя Москва» узнала у шеф-поваров московских ресторанов, как приготовить колбаски для гриля в домашних условиях и сделать из них изысканное блюдо.

Шеф-повар ресторана «Аист» Антон Булыгин рекомендует готовить колбаски с гарниром.

— Нужно взять говяжью лопатку (1 кг), свиной жир (350 г), лук и перец чили. Все это пропустить через мясорубку, в фарш добавить чеснок, соль и воду. Сформированные колбаски обжарить на гриле до готовности. Для гарнира помыть томаты и перец, крупно нарезать и обжарить их на гриле. Все это посолить, поперчить, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом, можно украсить орегано, — советует Булыгин.

Бренд-шеф ресторана «Форест» Артур Амосов рассказал, что к колбаскам гриль или шашлыку подойдет специальный соус, который сделает блюдо по-настоящему вкусным.

— Очень простой рецепт. Приготовить соус сможет каждый, все ингредиенты доступны и легко заменяемы. Итак, нам понадобятся томатная паста (200 г), вода (0,5 л), сахар (100 г), соль (10 г), перец болгарский (50 г), лук красный (40 г), чеснок (20 г), стебель сельдерея (50 г), лук зеленый (40 г). Возьмите широкий сотейник, разведите в нем томатную пасту с водой. Добавьте соль и сахар. Прокипятите пару минут. Все овощи нарежьте кубиками примерно по 7 мм, так они будут хорошо видны в соусе, сохранят витамины и останутся хрустящими. Снимите соус с огня, дайте остыть минуты две и добавьте к нему овощи. Полейте колбаски этим соусом, — советует Амосов.

Кулинарный блогер Сергей Джуренко рекомендует начинить оболочку колбасок свиным фаршем и пожарить их.

— Свинину измельчить с помощью мясорубки в фарш. Добавить туда измельченный чеснок, черный перец и соль по вкусу, а также молотый кориандр. Готовый фарш поставить в холодильник на час, взять оболочку для домашних колбасок (продается в магазине или на рынке), наполнить ее фаршем. Кончик оболочки завязать ниткой, проткнуть оболочку зубочисткой в нескольких местах и обжарить колбаски на гриле. Подавать с зеленью, маслинами и перцем, — отмечает Джуренко.

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