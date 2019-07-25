Слесарей по ремонту городского электротранспорта начнут готовить в Москве
Столичные колледжи начиная с 2019–2020 года начнут подготовку специалистов по двум новым направлениям: «мастер контрольно-измерительных приборов автоматики» и «слесарь по ремонту городского электротранспорта». Соответствующей информацией поделился начальник управления реализации государственной политики в сфере образования Департамента образования и науки Москвы Николай Антонов.
По его словам, появление новых специальностей обусловлено запросом экономики города на новых специалистов, подготовленных в данных направлениях.
— Ежегодно часть профессий становится менее актуальной, часть профессий — наоборот. Этот момент анализируется, отслеживается, и при появлении новых профессий наши колледжи приступают к подготовке специалистов, — рассказал Николай Антонов.
При этом при формировании мест для поступления на новые специальности учитывается мнение отраслей города касательно количества специалистов, необходимых для работы в указанной сфере, передает агентство городских новостей «Москва».
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