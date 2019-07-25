Эксперт одобрил предложение сделать программу маткапитала бессрочной

Бессрочный маткапитал станет гарантией поддержки молодых семей, но его размер должен обязательно индексироваться. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал доктор экономических наук и профессор РАНХиГС Александр Щербаков.

Первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко в интервью РИА Новости отметил, что программу по предоставлению материнского капитала нужно сделать бессрочной. Ранее ее планировали продлить до 2025 года.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года.

Эксперт Александр Щербаков отмечает, что необходимо, чтобы в обществе сформировалось отношение к маткапиталу как к чему-то стабильному и устойчивому, что не находится под угрозой отмены.

— В то же время необходимо учитывать, что маткапитал должен оставаться актуальным и своевременным, его следует индексировать, — уточнил эксперт.

В противном случае, по мнению эксперта, снижается эффективность выплаты, поддержка теряет свою социальную стоимость, передает rueconomics.ru.

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