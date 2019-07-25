СМИ: Абсолютный температурный рекорд побила жара в Париже
• 17:07 • 25 июля 2019
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Воздух во французской столице прогрелся до 40 градусов тепла, показатели растут
Фото: Скриншот с видео на Youtube
Метеорологи сообщают, что на территории Парижа жара побила абсолютный температурный режим. Воздух во французской столице прогрелся до 40 градусов тепла, показатели растут.
Известно, что из-за жары на территории Парижа ввели «красный» режим опасности — наивысший уровень предупреждения ввиду неблагоприятных погодных условий.
Стоит отметить, что Франция — не единственная европейская страна, в которой воздух прогрелся до аномального уровня. Также абсолютный температурный рекорд зафиксирован в Нидерландах, сообщает газета NL Times.
Там, а именно в населенном пункте Дилен, термометры показали 41,7 градуса.
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