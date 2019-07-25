Криминальные разборки становятся частью истории

Сегодня, 25 июля, российские следователи отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этой даты специальный корреспондент «ВМ» побеседовала с Юрием Мартышиным, генерал-майором в отставке, государственным советником юстиции 3-го класса.

— Юрий Иванович, более 20 лет вы отдали следствию, начинали в суровых условиях Крайнего Севера, последние годы службы занимали должность старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета при прокуратуре России. Вы получили какое-то специальное образование?

— Мои университеты стартовали с комсомольской деятельности. Образование же я получил филологическое и юридическое. С детства мечтал пойти по стопам отца-чекиста. Вот он-то и заставил меня получить два образования.

— Свое первое дело помните?

— В 1986 году в газете «Социндустрия» появилась статья под названием «Хочу жить богато». Когда с золотого месторождения государственное предприятие ушло (отрапортовало, что золото закончилось), там появился Вадим Туманов, основатель артели «Печора», один из первых наших кооператоров. Он еще сумел добыть драгоценного металла, и даже в два раза больше, чем добывали до него специалисты госпредприятия. Появились завистники, посыпались сплетни. Например, писали: «Космонавту Береговому кооператор Туманов подарил 5 килограмм золота».

— Так в чем же криминал был?

— Богато жил. У него люди зарабатывали с апреля по октябрь по 17 тысяч рублей, это полторы машины «Волга». А дело возбудили по 89-й статье УК СССР «Хищение государственного или общественного имущества». Но мы смогли разобраться во всей ситуации и пришли к выводу, что Туманов не совершал хищения, а честно распределял доходы между другими рабочими.

— Когда вас перевели в Москву?

— В 1993 году, я тогда столкнулся с Солнцевской группировкой. Казино «Метелица» помните? Через него шла отмывка криминальных денег, происходили постоянные разборки, нередко с трупами. Это было первое дело, возбужденное по статье «Взяточничество» на основании информации, полученной на 80 процентов при прослушивании телефонных переговоров. Работу осложняло то, что среди сотрудников силовых структур было много информаторов, продающих сведения криминалитету. Немало уголовных дел из-за этого развалилось.

— Получается, солнцевская «братва» держала тогда под контролем весь криминал?

— Да. Но мы не расследовали общекриминальные преступления, а были нацелены на противодействие именно ОПС (организованное преступное сообщество. — «ВМ») и связям бандитов с правоохранительными органами. Взятки, как сейчас помню, имели свои шифрованные обозначения — от «10 рулонов цветных обоев» до «30 рулонов русских обоев», то есть 10 тысяч долларов и 30 тысяч рублей соответственно. Приличная квартира в Москве тогда стоила 22 тысячи долларов. По одному из таких дел на скамье подсудимых оказались 11 человек.

— Наверное, в начале этого века порядка стало больше?

— В 2005 году мне пришлось разгребать самые что ни на есть авгиевы конюшни. Более 10 лет просуществовало ОПС «Уралмаш». Начиная с ларьков и до крупного бизнеса — все было обложено данью уралмашевцев, ими осуществлялся жесточайший рэкет. Не могли власти Свердловской области противодействовать бандитизму. Пришлось подключаться нам. Статьи, по которым мои фигуранты отправлялись за решетку, были в основном связаны с убийствами.

— Дайте краткую характеристику современному криминальному миру.

— Думаю, криминальные разборки ушли в прошлое. Современные преступники образованные, изобретают изощренные криминальные схемы, в том числе в экономической сфере, применяют современные технологии. Однако молодое поколение следователей способно противостоять этим проявлениям и работать на опережение. И мы видим тому немало примеров, взять те же дела губернаторов и других высокопоставленных чиновников, расхищавших бюджетные средства.

СПРАВКА

25 июля 1713 года согласно именному указу императора Петра I была создана Следственная канцелярия гвардии майора М. И. Волконского. Главной ее задачей стало расследование наиболее опасных для государственной безопасности дел. Именно поэтому следственная канцелярия напрямую подчинялась главе государства. С 2014 года в России 25 июля получило статус праздника — Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.

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