Телеведущая Яна Кошкина рассказала, что любит загорать на солнце
• 17:23 • 25 июля 2019
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Подписчики отметили спортивную фигуру телеведущей
Фото: https://www.instagram.com/p/B0SnKBIFigx/
Актриса и телеведущая Яна Кошкина поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха в Баку.
Девушка призналась, что очень любит загорать, хотя загар сейчас не в моде, передает «Утро.ру».
— От природы я смуглая и, оказываясь на солнце, загораю моментально. Лично мне больше импонирует золотистый цвет кожи, нежели бледноватый, — отметила она.
Поклонники поддержали ведущую, отметив, что она похожа на «черную пантеру».
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