Ученики известного врача проведут обследования
Акция проводится с 2000 года, когда выдающийся врач трагически погиб в авиакатастрофе. Ее цель — продвижение высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечение ее доступности и взрослым, и детям, сказала руководитель «Фонда Святослава Федорова», вдова медика Ирэн Федорова.
— В этот день ученики и последователи Святослава Федорова, работающие в государственных и частных клиниках Москвы, России, стран дальнего и ближнего зарубежья, проводят бесплатные консультации по всему миру, — рассказала Ирэн Федорова. — За 19 лет на благотворительной основе проведено 109 319 консультаций и 8051 операция. Традиция ежегодно проводить благотворительную акцию «Прекрасные глаза — каждому!» направлена не только на профилактику офтальмологических заболеваний, но является данью памяти Доктора, Человека, чьим девизом были слова «Доброта спасет мир» и вся жизнь которого была отдана людям.
В Москве бесплатно будет проводиться только диагностика глазных заболеваний. Кроме того, при наличии направления из поликлиники в городские офтальмологические клиники операция проводится бесплатно, но оплачивается стоимость хрусталика, уточняют организаторы благотворительной акции.
Всего в ней примут участие более 25 офтальмологических учреждений Москвы. Прием там будут вести начиная с 8 августа, с 9:00 до 18:00.
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