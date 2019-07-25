Владелец задержанного СБУ российского танкера рассказал о судьбе экипажа
• 17:30 • 25 июля 2019
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СБУ задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил
Фото: Фотография из facebook (https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/)
Экипаж задержанного СБУ российского танкера «Нейма» был отпущен и уже едет домой. Об этом в комментарии ФАН рассказал представитель компании «Альтомар Шиппинг».
По его словам, претензий и вопросов к экипажу не было. При этом представитель компании не смог назвать причины, почему российское судно зашло в украинский порт.
25 июля стало известно, что Служба безопасности Украины объявила о задержании российского судна «Ника Спирит». На Украине заявили, что судно использовалось пограничными службами РФ при захвате украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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