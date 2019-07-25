Диета на горошинах: как исправить рацион, чтобы укрепить здоровье

По словам главного внештатного диетолога Департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, под этот критерий подходит молодой зеленый горошек.

— Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему.

Главная пищевая ценность горошка заключается в большом содержании витаминов группы B, вкупе с магнием благотворно влияющих на организм.

Витамины этой группы также оказывают положительное воздействие и на сердечно-сосудистую систему. Их влияние на организм помогает справиться человеку со стрессовыми ситуациями. Конечно, горошек не панацея, объясняют диетологи. Чтобы действительно «поправить нервы», организму нужны и другие источники витаминов группы В.

— Сомневаюсь, что употребление зеленого горошка может кардинально помочь решить проблемы подобного рода. Да, бобовые содержат в своем составе витамины группы В, но точно не стоит рассматривать их как единственный источник. Важно оценивать рацион в целом. Источниками витаминов группы В являются крупы, печень, яичный желток, — поделилась руководитель отделения диетологии Европейского медицинского центра Ксения Селезнева. — Наша микробиота (триллионы бактерий, живущих в кишечнике), если она разнообразная и здоровая, должна вырабатывать витамины группы В.

По словам диетолога, на борьбу со стрессом влияет целая совокупность факторов, которые позволяют обеспечить организм витаминами. Фрукты и овощи — натуральным сезонным дополнением.

Гречневая крупа

В ста граммах гречки содержится пятая часть дневной нормы витаминов В1 и В6. Мало калорий и противопоказаний.

Горошек

Богат витаминами, в том числе и группы В. Укрепляет иммунитет, улучшает сердечную деятельность, но может вызывать вздутие и расстройство желудка.

Печень

Куриная печенка богата витамином В12, говяжья — всем спектром витаминов группы В. Необходимый продукт при низком гемоглобине, склонности к тромбозам.

Яичный желток

Сам по себе желток содержит все вещества, необходимые для развития организма. Калорийность зависит от вида птицы:у уток и гусей яйца более калорийные, у перепелов и кур — более диетические.

Петрушка

Эта приправа сама по себе — источник целого букета витаминов. В том числе В и С. Малокалорийна, улучшает пищеварение и способствует укреплению иммунитета. Очень полезна для мужского здоровья.

Если витамины в дефиците

Человеческий организм в целом и сам способен обеспечивать себя необходимым количеством витаминов группы B. Но чего ожидать, если здоровье подводит и не выделяет нужных микроэлементов? «Вечерка» рассказывает, как это влияет на организм и как с этим разобраться.

В большинстве своем дефицит витаминов группы B негативно сказывается на работе нервной системы.

Заметить симптомы вполне просто: головокружения, головные боли, одышка, усталость, уменьшение аппетита. Причины этому также вполне естественны и просты: неправильное питание, избыточное употребление алкоголя, никотина, кофеина, продуктов с высоким содержанием рафинированного сахара и голодание. К последнему пункту также можно отнести такие популярные сегодня направления, как вегетарианство и веганство: именно люди с вышеперечисленными пищевыми привычками подвержены дефициту витаминов группы B.

По словам врача-кардиолога Анны Жвакиной, подобное может в конечном счете сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.

— Если люди начинают злоупотреблять одним видом продуктов без предварительного совета специалиста, то в итоге это может сказаться на работе сердца, — подчеркнула врач.

В случае с вегетарианцами и веганами, которые либо принимают в пищу мясо и продукты животного происхождения по минимуму, либо не едят такие продукты вообще, получается, что риску подвержен желудочно-кишечный тракт. Он не получает необходимого количества белка, который влияет на его полноценную работу. Получается, что ЖКТ не может полностью обеспечить организм полезными микроорганизмами. Есть и другой случай — недоедание. Например, когда человек не ест утром и днем, а очень много ест вечером. Это также отрицательно влияет на работу ЖКТ. В этом случае необходимо частое питание небольшими порциями.

Для поддержания необходимого количества микроэлементов следует уменьшить количество употребляемых продуктов быстрого питания до минимума, а лучше и вовсе отказаться от них.

Если не поддерживать баланс полезных веществ, это может не только привести к описанным проблемам, но и довести организм до нервного истощения.

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