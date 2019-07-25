Эксперт оценил, сможет ли новый глава Пентагона справиться с иранским кризисом
Наладить отношения с Ираном — приоритет для нового министра обороны США. Политолог из Швейцарии Дэниел Уорнер оценил, сможет ли Марк Эспер справиться с этой задачей.
25 июля новый глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации противоречий в Персидском заливе. Он подчеркнул, что Штаты готовы к переговорам с Ираном без заранее обозначенных условий, передает Newinform.
Как отметил Дэниел Уорнер, готовность к переговорам — это позитивный ход. Но в данной ситуации все зависит не только от мнения Эспера.
— Есть еще советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. А Болтон настроен резко против Ирана и политического соглашения с Тегераном по поводу ядерного оружия, — отметил эксперт в комментарии телеканалу "360".
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