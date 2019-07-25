Белоруссия примет выставку Музея Победы
26 июля в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» начнет работу выставка «Операция «Багратион». Разгром», экспонаты для которой предоставил столичный Музей Победы на Поклонной горе.
Временную экспозицию создали совместно Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Музей Победы. Среди реликвий, которые представят на выставке, — газеты тех лет, агитационные плакаты, карты и фотографии с боевых позиций и из освобожденных городов.
— У каждого экспоната есть своя уникальная история, — рассказал «ВМ» историк Музея Победы Александр Михайлов.
— Как пример — на рисунках знаменитых фронтовых художников изображен быт наших солдат. Им приходилось сражаться в уличных боях, разминировать огромное количество минных полей и домов, куда затем смогли вернуться их жители.
Среди рисунков выделяются графические работы художника Виктора Дмитриевского, наброски для которых он делал прямо на поле боя. На выставке представят и снимки иностранных военных. К примеру, летчиков и механики авиационного полка «Нормандия-Неман».
Экспозиция посвящена операции «Багратион» – ключевой при окончательном освобождении территории Белоруссии. Для вермахта это было одно из крупнейших поражений за время Великой Отечественной войны.
— Часть экспонатов мы уже ранее показывали, но Музей Победы отправил коллегам и эксклюзивные материалы. Это и уникальные фотографии, и рисунки. Основная идея выставки — показать процесс освобождения оккупированных территорий от немецко-фашистских захватчиков. Фотографии и рисунки нам передавали родственники участников тех событий, — отметил Александр Михайлов.
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