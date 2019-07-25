Именные скамьи актеров предложили установить на Чистых прудах в Москве
На Чистых прудах в столице могут появиться скамьи, названные в честь актеров. Об этом рассказал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
— Наша мечта — сделать скульптурные композиции, в которых должны появиться Евгений Евстигнеев, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, а также сделать на Чистых прудах именные лавочки артистов, чтобы москвичи и гости столицы могли прийти в этот театральный район, вспомнить о тех людях, — подчеркнул он.
По словам Владимира Машкова, данная идея является уникальной и интересной. Он также рассказал о планах превратить Чистые пруды в театральный район. Это может быть реализовано в рамках большой реконструкции улиц вокруг исторической сцены на улице Чаплыгина, включенных в проект «Мой район», передает агентство городских новостей «Москва».
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