Старые мемы о главном

В социальных сетях распространяется картинка с вечной темой про москвичей и жителей «остальной России».

На фото — актер и режиссер фильма «Страсти Христовы» Мэл Гибсон и актер Джеймс Кэвизел, сыгравший главную роль в евангельской драме. Гибсон что-то говорит артисту, рядом с режиссером подпись «Москвич рассказывает о своих проблемах». Кэвизел, находясь в образе окровавленного Христа в терновом венце, подписан как «Рязанец».

Разумеется, эмоциональная реакция не заставила себя ждать.

Под постом, размещенным в Instagram, разразилась настоящая война между «москвичами» и «провинциалами». Пока одни сравнивают зарплаты в Хабаровске и столице, другие призывают «выучиться и переезжать, а не искать причины, почему это невозможно». Манят «не москвичей» перспективы, но на другой чаше слишком много потенциальных сложностей — с жильем, большими расстояниями, страхом неудачи и еще десятками других «но».

Полемика стара как мир. Люди из регионов со звериной серьезностью доказывают, как хорошо живут москвичи и понаехавшие земляки, а те, в свою очередь, обвиняют провинциалов в лени и нежелании менять жизнь. Нет ведь правых и виноватых. Есть люди, которые делают выбор и пожинают его плоды.

Тезис о том, что в Первопрестольной люди живут лучше и комфортнее, не нов. Покоряли столицы разных стран во все эпохи Д`Артаньян и Катерина Тихомирова, Медичи и Михаил Ломоносов. Миллионы людей во все времена уезжали с насиженных мест в поисках лучшей жизни. Кто-то оседал, кто-то возвращался. Об этом много сказано, но наш случай говорит вот о чем.

Эта картинка спровоцировала войну между «москвичами» и «провинциалами» Фото: instagram.com/kuban__borschik/?utm_source=ig_embed

Мемы, заставляющие нас эмоционально реагировать, доказывая свою точку зрения, в буквальном смысле валяются под ногами. Хочешь прослыть хайпожором? Хочешь раскрутить блог? Давай подписчикам пищу для споров. Да, подписчики и мимо проходящие люди ничего нового не скажут, но в этом всеобщем гомоне про жизнь в моменте теряются действительно важные вещи.

Нам ведь проще поругаться на вечные темы и посмеяться над животными, по десятому разу обсудить дураков соседей, которые сверлят стену, теорию заговора в соцсетях, допустимость кормления грудью в общественных местах.

За всем этим гомоном, осуждением и бессмысленным выяснением, кто прав, все важные слова и конструктив просто утонут. Чем больше мы, не приходя в сознание, обсуждаем глупости, тем сильнее проявляется тень большого кризиса. Это кризис живого уважительного и предметного личного разговора. Так что дело вовсе не в картинке с Гибсоном.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»