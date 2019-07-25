Премьер-министр призвал следить за контролем выполнения планов развития
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в процессе заседания комиссии по контролю за реализацией партийной предвыборной программы призвал парламентариев контролировать развитие.
В частности, политик заострил внимание на наличии малокомплектных школ в различных населенных пунктах РФ. Он отметил, что некоторое время назад даже поступали предложения о закрытии учебных заведений такого типа.
— В целом мы сам институт отстояли. Люди ими очень дорожат, — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.
Недавно премьер встретился с жителями российского села, на территории которого функционирует малокомплектная школа. По словам Медведева, они очень взволнованы вопросом ее возможного закрытия. Политик уточнил, что делать это никто не собирается.
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