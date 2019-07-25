Госдума рассмотрит проект о переводе заключенных в регионы проживания родных

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу проект, по которому осужденные могут переводиться для отбывания срока в колонии, находящиеся на территории тех регионов, где проживают их родственники.

В настоящее время место заключения располагается там, где преступники проживали или же совершили правонарушение.

Отмечается, что человек по закону должен отбывать срок только в одном исправительном учреждении. Исключения делаются в экстренных случаях, например по состоянию здоровья.

Авторы законопроекта предполагают, что при реализации инициативы осужденные либо их близкие родственники могут в письменной форме обратиться с просьбой о переводе осужденного при наличии возможности его размещения.

Если просьбу удовлетворят, человека могут перевести из одного исправительного учреждения в другое того же вида, расположенное в регионе России, где живет один из его близких родственников. Такая возможность реальна для реализации не более раза за время отбывания срока.

Документ, внесенный на рассмотрение, опубликовали в электронной базе Госдумы.

Читайте также: Госдума приняла закон о регулировании цен на бензин